Главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов: «Во втором тайме охраняли счет»

Фото: СК Ротор.

Волгоградский «Ротор» в ФНЛ сыграл уже 13 матчей, но впервые 25 сентября одержал домашнюю победу. Волгоградцы обыграли «КАМАЗ» из Набережных Челнов на своем поле со счетом 1:0. Преимущество небольшое, но на послематчевую пресс-конференцию главный тренер сине-голубых Дмитрий Хохлов пришел в хорошем настроении – радовался победе:

- Очень давно не побеждали здесь, затянули с этим, и, конечно, довольны, - признался Хохлов. - Первым таймом чуть больше довольны, чем вторым. Во втором тайме немножко начали играть по счету, хотя и не планировали это. Начали охранять его, хотя надо было увеличивать преимущество. Создавали достаточно моментов, но пресловутая реализация… Финальную точку поставить не всегда получается.

Наставник «Ротора» оценил дебют Ильи Мартынова, который впервые вышел на поле за «Ротор» - клуб его арендовал у Краснодара. Сказал, что он провел хороший матч. И объяснил, почему на поле не вышли два ключевых игрока команды.

- У Макарова есть не проблема, а так скажем дискомфорт, в последних играх он чувствовал боль в коленном суставе. Нагрузка легла немалая на искусственных полях. Поэтому не было ни его, ни Кипиани.