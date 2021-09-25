Сердце остановилось: в Москве скончалась волгоградский режиссер Мария Галкина

Маша приехала в Москву и заселилась в клинику, чтобы сделать операцию, о которой давно мечтала. Фото: личный архив.

- Сегодня утром Маша скончалась, - написала на странице Марии Галкиной режиссер Анжела Гусева. Она снимала фильм про волгоградку в Москве. Маша – известный не только в Волгограде, но и в стране автор мультфильмов и социальных роликов, всю себя посвящала искусству, снимать мультики начала еще в 13 лет. Так как Маша из-за врожденного заболевания была прикована к коляске, многие ее социальные ролики были посвящены проблемам инвалидов. Накануне она поехала в Москву на операцию в клинику Медицина. Деньги на эту операцию Маше собирали всем миром. Она мечтала о здоровой спине.

Еще 21 сентября Мария писала, как она погуляла по Москве и встретилась с родственниками, как заселилась в клинику и готовилась с мамой к операции…

- С главным хирургом я уже была знакома, а на этот раз меня проконсультировали анестезиолог и второй хирург, он же лечащий врач. Они настроены настолько положительно, что моё волнение, утром снова доходившее до пика, начало спадать. Медсёстры же ещё и заботятся о том, чтобы никто не заразился коронавирусом, поэтому они напоминают мне о том, что нужно поменьше контактов, тем более вне социальной дистанции. Мы со специалистами прошли подготовку: я сдала кровь, проверили результаты УЗИ вен, сделали рентген в вытянутом состоянии для оценки эластичности тканей. Также получили с мамой понятные инструкции по непосредственной подготовке к операции: до которого часа есть и пить, а маме терпеливо ждать.

Это был последний пост Маши.

- Сердце, - объяснила причину смерти Марии Галкиной коллега Анжела.

Известно, что 29-летнего режиссера из Москвы перевезли в Волгоград, похороны пройдут здесь.

- Если кто-то хочет помочь семье с похоронами - вот карта мамы. Сбербанк, 2202 2007 4602 1276. Светлана Васильевна Галкина. Пожалуйста, пишите в назначении, что это благотворительный взнос, - написала режиссер Анжела Гусева.

- Маша была таким светлым человеком, стремилась все успеть и сделать лучше! Мы всегда ее будем помнить именно такой: улыбчивой и открытой! Навсегда в наших сердцах! – пишут друзья на страничке Марии.

- Сегодня к нам пришла горькая весть из Москвы. Не стало нашей замечательной Маши – Марии Галкиной – лидера нашего киноклуба, куратора и родоначальника самых успешных проектов, доброго и отзывчивого друга, - пишут коллеги из киноклуба "Альтернатива". - Трудно передать словами, какие чувства мы сейчас все испытываем. Мы потеряли бесстрашную, смелую, умную, справедливую и очень талантливую девушку, режиссера, педагога, общественную деятельницу, добившуюся так много в своей короткой, но очень яркой жизни. Маша оставалась преданной киноклубному движению со дня основания «Альтернативы». Мы все были свидетелями ее взросления и достижения огромных успехов во всех областях ее творческой деятельности. Маша Галкина со своей страстной любовью к кинематографу, жаждой жизни, силой, целеустремленностью к покорению новых вершин всегда была для нас всех идеалом и уникальной личностью. Маша, ты всегда останешься в наших сердцах!