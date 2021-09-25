Уехал на заработки и пропал: в Волгограде ищут 31-летнего мужчину с рисунком на предплечье и ноге

Житель Клетского района пропал в Волгограде, куда в июле 2021 года он уехала на заработки. Паника началась у его родных, когда он перестал выходить на связь. С 20 сентября о его местонахождении ничего не известно. Близкие обратились в полицию.

Как подтвердили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, полиция действительно проводит проверку и выясняет обстоятельства исчезновения мужчины. На вид ему около 30 лет, рост примерно один метр 78 см, худощавого телосложения, короткие русые волосы, зеленые глаза. Усов и бороды у него не было, зато есть татуировка на правой руке и рисунки на правой ноге и предплечье.

Всех, кому что-то известно о местонахождении Евгения Агаркова 1990 года рождения, просят обратиться в дежурную часть полиции или на номер «02».