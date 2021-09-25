В Волгограде концессии потратят 33 миллиона на строительство сетей водоотведения на улице Дзержинского

Сети будут менять на участке улицы Дзержинского от дома №2 до №22.

Масштабные земляные работы развернутся в Тракторозаводском районе возле домов 2-22 на улице Дзержинского (от проспекта Ленина до улицы Шурухина). В рамках инвестпрограммы концессии водоснабжения будут строить новые сети водоотведения. Компания уже объявила о поиске подрядчика среди субъектов малого и среднего предпринимательства, - сообщает "КП-Волгоград" со ссылкой на сайт госзакупок. 24 сентября стартовал этап подачи заявок. На масштабное строительство компания готова потратить 33 миллиона 795 тысяч рублей – такова начальная цена контракта.

Когда именно под окнами тракторозаводчан все перекопают, пока неизвестно, но, согласно документу, работы займут больше трех месяцев. Инвестиционная программа рассчитана на 2015-2022 год. Сначала в течение 10 дней, подрядчик должен будут выполнить подготовительные работы – оформить разрешение на земляные работы, перенести трубы, отвести воду, доставить на стройплощадку оборудование и установить временные здания. Затем приступят к земляным, монтажным и сварочным работам. В обязанности подрядчика входит также зарыть все за собой и благоустроить участок, на котором велись работы. Восстановят и асфальтовое покрытие, и газон. На все это рабочим дадут еще 80 дней.

Напомним, в 2015 году «Концессии водоснабжения» подписали концессионное соглашение с мэрией Волгограда, в рамках которого пообещали выполнять проектирование, создание, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения в Волгограде. Концессия реализуется в течении 30 лет с общим объемом инвестиций в 58 миллиардов рублей.

Напомним, на улице Дзержинского в Волгограде в последнее время экскаваторы – нередкий гость. Уже второй год власти приводят в порядок улицы в районе ДК ТЗР, обновили и здание дворцы культуры. В этом году обновление прогулочной зоны коснулось у прогулочной зоны улицы Дзержинского от Дворца культуры до проспекта Ленина.