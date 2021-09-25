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Происшествия25 сентября 2021 15:22

На видео попало ДТП в центре Волгограда, где водитель «Форда» проехал по встречке на улице с односторонним движением

В аварии пострадала пассажирка второй иномарки
Екатерина СИМОХИНАЕкатерина СИМОХИНА
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Машины разбились напротив здания областной администрации.

Машины разбились напротив здания областной администрации.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Серьезное столкновение произошло вечером в пятницу, 24 сентября, в самом центре Волгограда, напротив здания областной думы и администрации на проспекте Ленина, 9. 51-летний водитель на «Форде Фокусе» ехал по проспекту Ленина со стороны Аллеи Героев в сторону Краснознаменской, и решил развернуться. То ли мужчина не посмотрел на знаки, то ли решил сократить путь, но выехал под знак «Въезд запрещен» на улицу Ленина с односторонним движением и поехал по встречке. Выезжая уже на другую сторону проспекта Ленина, он влетел в бок автомобилю «Ниссан Альмера», который ехал по всем правилам в своей полосе.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в аварии пострадала 62-летняя пассажирка, которая ехала в салоне «Ниссана». Водителю «Форда» придется отвечать за вред здоровью: камеры засняли, как он нарушил правила, проехал по встречке и протаранил другую машину.

ДТП в центре Волгограда 25 сентября: водитель поехал по встречке на односторонней улице
Видео ГУ МВД по Волгоградской области