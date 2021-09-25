Без рубашки: волгоградский губернатор сделал прививку от гриппа, опасаясь за рост заболеваемости в регионе

Теперь никто не обвинит волгоградского губернатора, что он делает прививку через рубашку. Фото: администрация Волгоградской области.

В субботу, 25 сентября волгоградский губернатор Андрей Бочаров заехал в 1-ю областную больницу: посмотреть на работы по модернизации и дооснащению стационара и обсудить волнующий его рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе. Учитывая, что спада заболеваемости коронавирусом тоже не наблюдается, власти решают, какие меры предпринять, чтобы быть готовыми к войне с вирусом и сдержать осенне-зимний подъем. Выход, по мнению Андрея Бочарова – массовая вакцинация. Теперь и от гриппа. Ее он поручил провести в регионе до 1 ноября.

Как сообщает пресс-служба главы области, губернатор снова сделал прививку от гриппа в областной больнице в числе первых, призвав жителей области последовать его примеру (то же самое он делал в прошлом году). На этот раз есть фото, на котором уже точно видно: губернатор делает прививку не через рубашку. Напомним, в этом году в сети обсуждали фото, на котором Андрею Бачарову измеряют давление перед прививкой. Губернатор сидит в рубашке, и многим показалось, что и вакцину ему вводят через рукав одежды. Многие порталы тогда опубликовали фейковые новости с заголовком: "Волгоградский губернатор сделал прививку через рубашку". На этот раз пиарщики главы региона решили предоставить фото, как все происходило на самом деле. Да, он как и все нормальные люди обнажает плечо перед тем, как ему вводят вакцину.

- К сожалению, в этом году мы начали фиксировать подъём заболеваемости вирусными инфекциями слишком рано: ещё в августе появились первые случаи гриппа, — отметил Андрей Бочаров. — На это накладывается ещё и COVID-19: мы ожидаем традиционного роста в осенне-зимний период. В этой ситуации крайне важно в максимально короткие сроки — до 1 ноября — провести вакцинирование всех категорий жителей от гриппа.

В облздраве сообщили, что помимо Андрея Бочарова прививку от гриппа уже сделали более 180 тысяч жителей. Детей и беременных вакцинируют четырёхвалентным «Ультрикс Квадри», взрослым колят «Совигрипп».