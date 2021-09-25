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Спорт25 сентября 2021 13:01

Волгоградский «Ротор» напомнил болельщикам правила прохода на стадион на матч с «КАМАЗом»

На игру с командой из Набережных Челнов попадут только зрители с QR-кодом о вакцинации или перенесенной болезни
Екатерина СИМОХИНАЕкатерина СИМОХИНА
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На стадион пустят не более 1000 зрителей. Всех просят не забывать маски.

На стадион пустят не более 1000 зрителей. Всех просят не забывать маски.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Три часа остается до того момента, как на стадионе «Волгоград Арена» прозвучит свисток о начале матча Ротор-КАМАЗ. Болельщики уже собираются выезжать на стадион. Клуб решил напомнить зрителям правила прохождения на арену, чтобы не было недоразумений. Местный Роспотребнадзор согласовал это мероприятие с условием, что на стадион пустят не более 1000 человек, и матч пройдет с соблюдением всех необходимых санитарных норм.

Клуб напоминает, что находиться на стадионе могут только прошедшие вакцинацию зрители, либо переболевшие коронавирусом в последние полгода. Для этого они должны предоставить на пропускном пункте паспорт и QR-код, либо медицинскую справку. Тех, у кого медотвод к прививкам, на стадион не пускают. Особенные правила только для несовершеннолетних: детей на стадион пустят по билету с предъявлением свидетельства о рождении или паспорта.

Пропускать болельщиков будут через гейты №2 и 4. Билеты на матч еще есть в продаже.