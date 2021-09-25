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Происшествия25 сентября 2021 12:36

Полиция Волжского ищет мужчину, снявшего 180 тысяч со счета забывчивой волжанки

Женщина забыла выйти из личного кабинета в банкомате, и волжанин украл все деньги
Екатерина СИМОХИНАЕкатерина СИМОХИНА
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Мужчину сняли камеры со всех ракурсов.

Мужчину сняли камеры со всех ракурсов.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полиция Волжского ищет мужчину в возрасте около 30 лет, который похитил все деньги со счета волжанки, забывшей выйти из личного кабинета в банкомате. Как только она отошла от терминала, в который загрузила 180 тысяч себе на счет, ошивающийся рядом молодой человек тут же обналичил все деньги. К счастью, его засняли со всех ракурсов камеры видеонаблюдения, установленные в супермаркете рядом с банкоматом. Так что найти вора большого труда не составит. Его ориентировки теперь есть у всех полицейских.

Полиция просит всех внимательно посмотреть на это фото и опознать злоумышленника. На момент совершения преступления он был в футболке камуфляжной расцветки и шорты, но уже мог успеть переодеться. Если кто-то узнает мужчину или имеет представление о том, где его искать, нужно позвонить в полицию Волжского. Звонков ждут по телефонам дежурной части (88443) 41-56-56, (88443) 33-00-44 или 02.

Волжанин украл все деньги со счета забывчивой волжанки
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.