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Общество25 сентября 2021 11:49

В Волгограде ученые со всей страны ведут раскопки поселения неандертальцев

Археологические работы ведутся на правом берегу балки Сухая Мечётка
Екатерина СИМОХИНАЕкатерина СИМОХИНА
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Впервые эту стоянку обнаружили во времена строительства Волжской ГЭС. Фото: администрация Волгоградской области.

Впервые эту стоянку обнаружили во времена строительства Волжской ГЭС. Фото: администрация Волгоградской области.

Это место уже давно привлекает археологов: здесь давно уже находят кости бизонов, каменные орудия и многое другое. Сейчас на палеонтологическую стоянку на берегу балки Сухая Мечетка снова съехались ученые из разных городов страны: 11 специалистов академии наук изучают культурный слой стоянки, которую открыли еще в 1952 году и которая считается крупнейшей в Европе. В этот раз цель раскопок – опредилить точный возраст культурного слоя и понять, какие природно-климатические условия были здесь во времена неандертальцев.

Как сообщает администрация Волгоградской области, в состав группы вошли ученые из нашего города, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска. Они будут работать здесь до 28 сентября. Специалисты работают на глубине 23 метров, применяя современные методы датировки.

- Например, учёные собирают образцы породы для оптически стимулированного люминесцентного датирования — физический метод поможет определить временной период, когда минерал в последний раз находился на свету, - отмечают в комитете госохраны объектов культурного наследия.