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Происшествия25 сентября 2021 10:28

Две женщины погибли в ДТП в Волгоградской области, еще двое в больнице

На дороге в Алексеевском районе «Рено» улетел в кювет
Екатерина СИМОХИНАЕкатерина СИМОХИНА
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Водитель "Логана" остался жив, но не исключено, что ему теперь придется отвечать за смерть своих пассажиров.

Водитель "Логана" остался жив, но не исключено, что ему теперь придется отвечать за смерть своих пассажиров.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Авария случилась в пятницу ближе к полуночи в Алексеевском районе Волгоградской области. Было 23.40, «Рено Логан» проезжал 180-й километр трассы «Самойловка-Шумилинская». Сейчас эксперты будут разбираться, почему 44-летний водитель иномарки не справился с управлением, но в какой-то момент машину вынесло с проезжей части и она полетела в кювет и перевернулась.

38-летняя и 65-летняя женщины погибли на месте ДТП. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, В больницу с места аварии увезли водителя и 17-летнюю девушку.

- Проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщают в Главке.

Такой же автомобиль вчера попал в смертельное ДТП в Клетском районе. Машина тоже опрокинулась в кювет. И обе аварии случились с разницей в 5 минут.

В 23.45 41-летняя женщина не справилась с управлением за рулем «Рено Логана» на 3-м километре дороги «строительство автодороги подъезд от автодороги Курганный – Клетская к хутору Казачий». В результате опрокидывания машины водитель погибла на месте ДТП.