Две женщины погибли в ДТП в Волгоградской области, еще двое в больнице

Водитель "Логана" остался жив, но не исключено, что ему теперь придется отвечать за смерть своих пассажиров. Фото: Иван МАКЕЕВ

Авария случилась в пятницу ближе к полуночи в Алексеевском районе Волгоградской области. Было 23.40, «Рено Логан» проезжал 180-й километр трассы «Самойловка-Шумилинская». Сейчас эксперты будут разбираться, почему 44-летний водитель иномарки не справился с управлением, но в какой-то момент машину вынесло с проезжей части и она полетела в кювет и перевернулась.

38-летняя и 65-летняя женщины погибли на месте ДТП. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, В больницу с места аварии увезли водителя и 17-летнюю девушку.

- Проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщают в Главке.

Такой же автомобиль вчера попал в смертельное ДТП в Клетском районе. Машина тоже опрокинулась в кювет. И обе аварии случились с разницей в 5 минут.

В 23.45 41-летняя женщина не справилась с управлением за рулем «Рено Логана» на 3-м километре дороги «строительство автодороги подъезд от автодороги Курганный – Клетская к хутору Казачий». В результате опрокидывания машины водитель погибла на месте ДТП.