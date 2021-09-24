Владыка Герман станет Почетным гражданином Волгоградской области

Андрей Бочаров и Владыка Герман начинали строительство собора Александра Невского. Фото из архива администрации Волгоградской области.

В ближайшие дни общественная комиссия рассмотрит предложение губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова о том, чтобы присвоить звание Почетного гражданина Волгоградской области Владыке Герману – бывшему митрополиту Волгоградскому и Камышинскому. Вряд ли кто-то может быть против этого. Несмотря на то, что его в этой должности сменил Митрополит Феодор, Владыка Герман очень много сделал для волгоградской земли и стоял у истоков работы по восстановлению в Волгограде собора Александра Невского. В пятницу, 24 сентября свою идею Андрей Бочаров озвучил председателю облдумы Александру Блошкину, и тот ее поддержал. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе губернатора.

- Это правильное и действительно мудрое решение. На протяжении всей своей жизни Митрополит Герман мечтал о возрождении Александро-Невского Собора, - сказал Блошкин. - Именно он совершил молебен на церемонии закладки первого камня в основание будущего главного храма города-героя. Мечта Владыки сбылась, восторжествовала историческая справедливость - новый прекрасный и величественный собор Александра Невского вознесся золотыми куполами над нашей героической волгоградской землей.

Митрополит Герман, который возглавлял нашу епархию с 1991 по 2018 год, уже является Почетным гражданином Волгограда. Также его награждали орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Почета, Дружбы народов, медалью «За заслуги перед Волгоградской областью».