На выходных температура воздуха в Волгоградской области упадет до 0 градусов

Выходные в Волгограде и области будут дождливые Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгограде и области погода не порадует светящим солнцем и теплом. Наоборот, будет дождливо и прохладно, местами до 0 градусов. 25 и 26 сентября будет облачно с прояснениями, рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС. По области в ночь на субботу пройдут дожди от небольших до умеренных, днем кратковременные дожди будут и Волгограде. Утром ляжет туман. Ветер южный, юго-западный подует со скоростью 6-11 м/с.

Температура воздуха по области в ночь на 25 сентября буде +4...+9°, местами при прояснении до 0º, завтра днем +10...+15°. В Волгограде в ночные часы +7...+9°, в дневные +11...+13°.

В воскресенье по области и в Волгограде будут кратковременные дожди с грозами, при которых возможно усиление ветра до 15-20 м/с. В районах ночью +4...+9°, местами при прояснении до 0º, 26 сентября днем +10...+15°. В Волгограде в ночь на воскресенье +7...+9°, в дневные часы +12...+14°.