Жители двух районов Волгограда в выходные останутся без воды

В нижней части Ворошиловского района и на Тулака не будет воды с субботы до воскресенья. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Неприятную новость накануне выходных узнали жители Ворошиловского и Советского районов Волгограда: часть домов в ближайший уик-энд останется без воды. Ее отключат вечером в субботу и вернут днем в воскресенье. Без воды придется посидеть меньше суток, часть работ запланирована на ночное время. К отключению нужно быть готовым жителя домов в нижней части Ворошиловского района и микрорайоне Тулака.

Как объяснили «КП-Волгоград» в Концессиях водоснабжения, остановка подачи воды необходима на время проведения комплекса плановых работ. Специалисты выполнят капитальный ремонт задвижки на магистральном водопроводе диаметром 1200 мм, который снабжает ресурсом более 90 тысяч жителей. Тем самым повысят качество водоснабжения двух районов города.

В кранах жильцов этих районах пересохнет в 22.00 25 сентября. Возобновить подачу воды обещают до 14.00 26 сентября 2021 года. Полный список адресов можно посмотреть на сайте «Концессий водоснабжения».