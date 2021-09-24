В Волгограде депутаты отпустили Волоцкова, Савченко и Гимбатова в ГосДуму

Гибатов, Волоцков и Савченко уже готовятся переезжать в столицу. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Сразу три волгоградских депутата попросили сегодня отпустить их по собственному желанию в Москву. Алексей Волоцков и Олег Савченко сложили с себя полномочия депутатов Волгоградской областной думы, а Андрей Гимбатов – депутата городской думы. Коллеги приняли их отставку в форме заочного голосования. Этому предшествовали их личные заявления. Теперь все трое готовятся занять кресла в нижней палате парламента РФ.

- Огромное спасибо жителям города-героя! Я очень ценю вашу поддержку и не подведу вас. Впереди много работы на благо нашего любимого города и родного региона, - заявил на прощание Андрей Гимбатов.

- Будем трудиться дальше, нам нужно оправдать надежды людей и выполнить обещания, - заверил волгоградцев Олег Савченко.

Алексей Волоцков тоже заявил, что для него «важно продолжать отстаивать интересы Волгоградской области на федеральном уровне, выносить на обсуждение предложения, пожелания и инициативы наших жителей, которые мы получили в том числе и в ходе этой избирательной кампании».

Еще одному победителю выборов – Евгению Москвичеву – не придется никуда переезжать, он продолжит свою работу в здании Госдумы на Охотном ряду, где провел весь предыдущий созыв.