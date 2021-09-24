В Волгоградской области подорожали говядина, яйца и куры

Килограмм говядины стоит в среднем 369 рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгоградской области зафиксировали очередное подорожание ряда продуктов. Покупатели уже устали заходить в магазины и на рынки с опасением, что снова что-то увеличилось в цене. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградстате, на неделе с 13 по 20 сентября на 2,75% стали дороже охлажденные куры. Килограмм в среднем стоит почти 150 рублей. Стали дороже и яйца на 5,5%. Стоимость говядины увеличилась на 1,28%, маргарина – на 1,62%. Но самый большой в процентном отношении рост произошел у свежих огурцов. Эти овощи взлетели в цене на 11,17%, за килограмм в среднем приходится платить 64 рубля. Помидоры подорожали на 6,55%, яблоки – 2,45%.

На прилавках также на некоторые продукты цены стали ниже. На 3,52% подешевели мясные консервы для детского питания, на 2,04% фруктово-ягодные консервы для детского питания, на 2,29% - сливочное масло. Картофель стал выгоднее на 3,65%, морковь – на 2,42%.