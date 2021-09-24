В Волгоград из Украины привезут мироточивую икону Божией Матери

Фото: Волгоградская епархия

В Волгоградскую область из Украины прибудет список чудотворной иконы Божией Матери «Благоуханный Цвет». Святыня находится в Свято-Константино-Еленинском Измаильском мужском монастыре Одесской епархии. Святыня совершит свой путь по храмам региона с 3 октября по 11 ноября. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в Волгоградской епархии.

- Этот образ Пресвятой Богородицы был написан в XIX веке жителями города Измаил Георгием и Марией (фамилии остались неизвестны), а затем в 1937 году икона была подарена ими монастырю Константина и Елены, - отметили в Волгоградской епархии.

Перед иконой Божией Матери «Благоуханный Цвет» молятся о чистоте помыслов и сохранении праведной жизни, о разрешении семейных проблем, а также при жизненных невзгодах, болезнях и потере цели в жизни. Фиксировались случаи мироточения этой святыни. Она имеет силы исцеления людей, молящихся перед ней.

Расписание пребывания иконы в волгоградских храмах еще не готово. Оно появится позже на сайте и в социальных сетях епархии.