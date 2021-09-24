Проезд в маршрутках между Волгоградом и Волжским будет стоить 100 рублей

Стоимость проезда на маршрутке №260 между двумя конечными будет 100 рублей Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Жители Волгограда и Волжского, которым постоянно приходится ездить между двумя городами, 3 года стояли в пробках из-за ремонта ГЭС. Дорогу восстановили, длительное простаивание в заторах осталось в прошлом. Однако у волгоградцев и волжан, которые пользуются общественным транспортом для передвижения между городами, новая проблема, и она не временная. С 1 октября подорожает проезд в маршрутках №123 и №260. В салонах микроавтобусов уже висят объявления о предстоящем увеличении стоимости, о чем сообщают горожане в социальных сетях.

Сейчас в маршрутке №123 проезд между двумя конечными остановками «30 микрорайон» в Волжском и «Ж/д вокзал» в Волгограде стоит 60 рублей, с 1 октября он повысится до 80 рублей. Чтобы проехать из города-спутника до 3-й школы в Тракторозаводском районе, придется заплатить 60 рублей вместо нынешних 30-ти. По Волгограду стоимость проезда составит 30 рублей.

Маршрутка №260, которая курсирует между 38-м микрорайоном в Волжском и кардиоцентром в Волгограде, с 1 октября будет стоить 100 рублей. По этому направлению ездят многие волжские студенты, которые обучаются в госуниверситете. Ежедневно они будут тратить по 200 рублей на дорогу. На путь из города с берегов Ахтубы до гостиницы «Южная» на микроавтобусах №260 придется отдать 80 рублей, до 3-й школы – 60 рублей.