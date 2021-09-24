Стала известна дата и место прощания с начальником отдела Роспотребнадзора в Камышине

В структуре Роспотребнадзора Александр Кулаков работал с 2014 года. Фото: Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области.

23 сентября в Камышине обнаружили тело убитого молодого мужчины - начальника территориального отдела Роспотребнадзора. Александр Кулаков был главным санитарным врачом сразу нескольких районов Волгоградской области – Камышинского, Котовского, Руднянского и Жирновского. Пока в обстоятельствах его гибели разбирается следственный комитет, его коллеги выражают соболезнования и вспоминают его теплыми словами. Стало известно, где и когда простятся с Александром.

Как сообщает сайт Управления Роспортребнадзора по Волгоградской области, прощание с их коллегой пройдет завтра, 25 сентября 2021 в 14.00 в Камышине, в храме на улице Будённого. В должности руководителя территориального отдела Александр Кулаков работал с 2018 года, а в структуре Роспотребнадзора – с 2014-го. Образование получал в первом Московском государственном университете имени Сеченова.

- Александр Сергеевич хорошо знал специфику работы санитарной службы, коллеги ценили его за надежность, ответственность, доброту и отзывчивость, - говорят в Роспотребнадзоре. - Искренне разделяем горечь невосполнимой утраты, и выражаем слова глубокого соболезнования родным и близким Александра Сергеевича.