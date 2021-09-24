В Волгограде сотрудник вуза украл 1,5 миллиона, трудоустраивая псевдо-работников

Следственный комитет Волгоградской области возбудил уголовное дело по двум уголовным статьям в отношении заведующего ЖБК одного из вузов города-героя. Мужчина украл полтора миллиона бюджетных средств, трудоустраивая знакомых, которые фактически не работали, но зарплату получали. Эту схему использовал с 2012 года.

- Обвиняемый фиктивно трудоустраивал на различные должности своего подразделения лиц из числа знакомых, вносил фиктивные сведения в табели учета рабочего времени, на основании которых псевдо-работникам начислялась заработная плата, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по региону.

Деньги работник вуза забирал себе. У него арестовали в качестве обеспечительных мер два участка земли. Следователи собрали достаточно доказательств вины волгоградца, дело передают в прокуратуру.