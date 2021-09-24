В Волгограде нейрохируги спасли разбившегося на турнике подростка

В областную больницу молодого человека привезли в тяжелом состоянии. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Благодарить врачей за второй день рождения теперь сможет волгоградский подросток, которого нейрохирурги вытащили с того света. В реанимацию первой областной клинической больницы 17-летнего парня привезли в тяжелом состоянии: он пробил голову, упав с турника и ударившись об скамейку. В больнице ему сразу же сделали компьютерную томографию, которая показала – у молодого человека нарушена целостность сосудов, анверизма на важных артериях. В общем, угрожающее деятельности мозга состояние.

Врачи собрались на экстренное оперативное вмешательство. Два нейрохирурга и один анестезиолог три часа проводили операцию, и справились со всем успешно: подросток уже поправляется, его жизни больше ничего не угрожает.

В облздраве уточняют, что экстренную высокотехнологичную помощь в областной больнице оказывают круглосуточно. В том числе и благодаря тому, что здесь постоянно обновляют оборудование.