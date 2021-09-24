Одеваться как капуста, принимать витамин Д3 и спать по 8 часов в сутки осенью рекомендует волгоградцам врач

С палками или без - ходите не менее получаса в день. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осень в Волгоград в этом году пришла раньше обычного. Волгоградцы практически не видят солнца и кутаются в пальто. В такую погоду риск подхватить вирус еще выше. Как укрепить свой организм холодной осенью, рассказала врач-терапевт Клиники семейной медицины волгоградского медуниверситета Мария Деревянченко.

Во-первых, доктор советует одеваться как капуста, то есть надеть на себя несколько слоев одежды. По утрам будет тепло, а днем лишнее можно просто снять. Так вы легко переживете перепады температур.

Во-вторых, надо укрепить иммунитет. Чтобы организм работал как часы, нужен здоровый сон не менее 7 часов в сутки. При этом спать нужно ложиться не на рассвете, а до 23.00. Также Мария Деревянченко советует сдать анализ на витамин Д3, и в случае дефицита начать пить препараты с его содержанием. Ну и конечно правильное питание – белки, жиры и углеводы должны быть в вашей тарелке в правильных пропорциях.

В холодное время года стоить посетить своего терапевта сердечникам и тем, кто мучается с давлением. Возможно, придется пересмотреть дозировки препаратов, которые вы принимаете. А людям с ишемической болезнью сердца не стоит выходить на улицу в морозную и ветреную погоду.

Всем остальным нужно гулять не менее 30 минут в день на свежем воздухе и проходить хотя бы 10 тысяч шагов в день. И следить, чтобы в квартире было не очень жарко, и не очень холодно. Не стоит перегревать помещение выше чем на +24 градуса.