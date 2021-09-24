В Волгограде полицейские остановили девушку-водителя с пистолетом

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Полиция проводит проверку после обнаружения в салоне автомобиля пистолета. Инспекторы ДПС во время патрулирования в Красноармейском районе Волгограда остановили иномарку «Nissan». За рулем была 21-летняя девушка, в салоне машины на заднем сиденье был найден предмет, который похож на пистолет. Об этом «КП-Волгоград» рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

Волгоградка рассказала, что предмет принадлежит ее супругу. Девушку и ее автомобиль доставили в отдел полиции Красноармейского района для проверки и принятия процессуального решения. Оружии направили на экспертизу.