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Общество24 сентября 2021 10:24

В Волгограде полицейские остановили девушку-водителя с пистолетом

21-летнюю волгоградку доставили в отдел полиции
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Полиция проводит проверку после обнаружения в салоне автомобиля пистолета. Инспекторы ДПС во время патрулирования в Красноармейском районе Волгограда остановили иномарку «Nissan». За рулем была 21-летняя девушка, в салоне машины на заднем сиденье был найден предмет, который похож на пистолет. Об этом «КП-Волгоград» рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

Волгоградка рассказала, что предмет принадлежит ее супругу. Девушку и ее автомобиль доставили в отдел полиции Красноармейского района для проверки и принятия процессуального решения. Оружии направили на экспертизу.