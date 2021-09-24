Под Волгоградом один человек погиб после вылета автомобиля в кювет

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Вечером 23 сентября в Волгоградской области произошла смертельная авария. В 21.45 на магистрали «Новониколаевский - Манино» в Нехаевском районе погиб 44-летний водитель «Лады Гранта». На 108-м километре автодороги мужчина не справился с управлением, съехал вправо с проезжей части, машина опрокинулась. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области. водитель скончался до приезда скорой помощи.

Вылетел с дороги автомобиль накануне и в Волгограде. В Кировском районе в 15.40 на улице Лазоревой 28-летний лишенный прав водитель на «Kia Spectra» врезался в опору линии электропередачи. Иномарка оказалась в кювете. В больницу с травмами увезли водителя и 31-летнего пассажира.