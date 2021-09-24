В Волгограде киоски останутся на своих местах до 2026 года

Бизнесмены еще не забыли "ночь больших ковшей", когда их выселяли с центральных улиц города. Сейчас им пошли навстречу. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградские предприниматели, чей бизнес связан с торговлей и владеющие киосками, павильонами и торговыми галереями, могут спать спокойно: в ближайшие пять лет им не придется переживать за свои торговые объекты. Они останутся на месте до 2026 года, хотя действие схемы размещения нестационарных торговых объектов подошло к концу. Городские власти решили продлить действие схемы еще на 5 лет, чтобы немного облегчить жизнь предпринимателям. Все 2306 мест, предназначенных для размещения киосков, останутся за теми же бизнесменами. Документ утвердил мэр Виталий Лихачев.

Это позволит предпринимателям спокойно заниматься развитием своих объектов и благоустройством прилегающей территории – они будут уверены, что в ближайшие 5 лет их никто с этой территории не подвинет. Последние годы для бизнеса, связанного с реализацией через киоски, были неспокойными: они пережили и «ночь больших ковшей», когда павильоны убирали с центральных улиц города на периферию, и необходимость потратиться на новые киоски, которые будут соответствовать утвержденному мэрией единому стилю, а потом вмешалась пандемия и коронавирусные ограничения. Тогда власти пошли навстречу, снизили арендную плату и дали отсрочку.

- Уже сейчас хозяйствующие субъекты могут обращаться в администрации районов для продления договоров на срок до конца 2026 года, - прокомментировали в мэрии. – В схему по-прежнему могут включаться новые места при условии, что предлагаемые площадки соответствуют требованиям законодательства.