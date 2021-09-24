Звонок из банка: за сутки мошенники обманули волгоградцев на 7 миллионов

Аферисты обманывают волгоградцев на миллионы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подозрительные номера от якобы сотрудников банков, полицейских, пугающих своих жертв оформленными без их ведома кредитами, требующих пароли и данные банковских карт – такой спектакль разыгрывают преступники ради миллионов. Надо сказать, зарабатывают он неплохо: только за минувшие сутки, 23 сентября, аферисты обокрали жителей Волгоградской области на 7 миллионов рублей. Наивные граждане верят даже сомнительной информации. Например, жительница Советского района после звонка мошенников взяла на себя много кредитов на 2,7 миллиона, а затем перевела все до копейки неизвестным. Это потребовало много времени и усилий, но волгоградка не подумала, что ее нагло обманывают. Осознание пришло гораздо позже. И таких печальных историй много,

- Следуя этой схеме, аферисты обманули троих жителей Волжского, которые взяли кредит и перевели 950, 500 и 400 тысяч рублей, жителя Новоаннинского района - на 700 тысяч рублей, жительницу Ворошиловского района - на 900 тысяч рублей, и жителя Кировского района на 200 тысяч рублей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Не все верят преступникам. Бдительные волгоградцы после подобного общения идут в полицию. Избежать неприятностей можно одним способом: никогда и никому не сообщать банковские данные и пароли. Лучше сходить в банк лично или позвонить на «02».