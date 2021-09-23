Участников экстремистской религиозной организации отправили в тюрьму в Волгограде

В Волгограде Свидетелей Иеговы осудили за создание экстремистской организации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде осудили членов запрещенной религиозной организации за экстремизм и его финансирование. Участники Свидетелей Иеговы тайно пропагандировали учение, зная, что оно запрещено в России с 2017 года, а также выманивали деньги у других людей.

По данным Следственного комитета Волгоградской области, пятеро участников Свидетелей Иеговы с весны 2018 года тайно проводили в регионе массовые мероприятия, несмотря на то, что за год до этого Верховный суд Российской Федерации признал эту организацию экстремистской. На своих мероприятиях они распространяли идею об исключительности и превосходстве запрещенной идеологии и собирали с участников встреч деньги, которые тратили на нужды запрещенной группы.

За создание запрещенной организации волгоградский суд наказал пятерых участников группы, действия трех из них расценены как финансирование экстремизма. Их приговорили к срокам от шести до шести с половиной лет лишения свободы исправительной колонии общего режима. Также осужденные лишены права занимать руководящие должности в общественных и религиозных организациях в течение четырех лет.