В Волгограде 24 сентября без электричества останутся 4 района

Волгоградцы не смогут воспользоваться электроприборами до наступления вечера Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде дома на десятках улиц останутся без электричества в пятницу, 24 сентября. В городе продолжаются работы по подготовке оборудования к холодам. Как рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», света не будет в Кировском, Дзержинском, Ворошиловском и Тракторозаводском районах.

В Тракторозаводском районе с 9.00 до 17.00 обесточат СНТ «Дзержинец», улицу Латошинскую, 27, 142/701, 68а, 72, 81/10, 81/12, 81/14, 81/. До 16, 81/18, 81/20, 81/22, 81/24, 81/26, 81/11, 81/13, 81/15, 81/17, 81/19, 81/23, 81/25, 81/38, 93, 95-101, 140/5689.

В Кировском районе без электричества с останутся с 9.00 до 17.00 останутся адреса: улица Абганеровская, 31-43, 32-48; переулок Ольховский, 11, 10-26; переулок Гороховский, 3-17, 4-12; улица Генерала Апанасенко, 29-45, 20-46; улица Пальмовая, 11-15; переулок Волжский, 4а-6, 1-7, 10; улица Минина, 4, 4а, 6, 8б, 10, 16; улица Кирова, 118, 120, 122; улица Быстрова, 167-187; улица Турбинная, 165-181, 166а-180; улица Денисенко, 171-201, 160-188; улица Стрельца, 178-204, 129-147; улица Пожарского, 231, 232.

В Дзержинском районе полдня – с 9.00 до 14.00 – не смогут воспользоваться электроприборами жители улицы Республиканской, 8, 10, улицы Полесской, 2, 4, 8, 10. С 9.00 до 17.00 обесточат бульвар 30-летия Победы, 29; улицу Фестивальную, 2, 4; улицу Шекснинскую, 9-15; улицу Пятиизбянскую, 1-9; улицу Гейне, 2-44; улицу Шуберта, 1-41, 2-42; улицу Марка Твена, 1-41, 2-42.

Масштабные отключения электроснабжения предстоят Ворошиловскому району. С 9.00 до 17.00 света не будет по адресам: улица Солнечная, 22, 33, 41; переулок Ельниковый, 3, 3а, 7; улица Верейская, 52; улица Абаканская, 11; улица Дружбы, 6, 20; улица Мирная, 17; улица Приволжская, 151, 153, 127-133, 127а, 110-136, 116а, 118а, 146-154, 135-139; улица Базисная, 103-117, 106-112; улица Львовская, 104-132, 124а, 103-133, 103а, 103б, 131а, 133а, 148, 149, 145; улица Нагорная, 139-151, 118-126, 129, 100, 101, 297, 298, 132, 134; улица Ойротская, 184; улица Орская, 252, 261а, 300.