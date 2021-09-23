В Волгограде выбрали подрядчика, который начнет масштабный ремонт дорог в 2022 году

Первый дорожный контракт исполнит «ДСЭР Советского района» Фото: Артем ЛЕНЦ

Власти Волгограда заключили первый дорожный контракт на 2022 год с муниципальным предприятием «ДСЭР Советского района». Дорожники начнут ремонт 19 городских улиц в четырех районах. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии, подрядчик за последние годы активно участвовал в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

В Ворошиловском районе приведут в порядок улицы в частном секторе - Котлубанскую и Моздокскую. В Советском дорожники выйдут на улицы Аджарскую, Армянской, обновят покрытие на проезде от Казахской до Тбилисской. В Кировском – на улицах Губкина, 64 Армии восстановят покрытие, также работы пройдут на двух дорогах в поселке Веселая Балка. В Красноармейском районе в списке улицы Петропавловская, имени Черепановых, Палласовская, Доценко и некоторые другие.

- В целом в рамках первой очереди национального проекта следующего года организации предстоит обновить проезжую часть общей площадью свыше 15 800 квадратных метров, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.