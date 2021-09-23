Под Волгоградом коммерсант обогатился на ликвидации свалок по нацпроекту на 197 млн рублей

Подрядчик обманул государство на 197 млн. Фото: Ольга ТИМОФЕЕВА

Стихийная свалка неподалеку от Камышина обогатила одну из коммерческих организаций Волгоградской области на 197 миллионов рублей. Фирма взялась ликвидировать горы мусора в рамках регионального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология», но по факту отходы так и остались, а вот бюджетные миллионы испарились. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального УФСБ, по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» в особо крупном размере.

Договор с подрядчиком заключало казенное учреждение «Дирекция водохозяйственного строительства». Полная стоимость – 455 миллионов рублей. Часть работ организация выполнила, но большую часть денег «прикарманила».

- Фактически организация уклонилась от выполнения части работ, предоставив акты, содержащие заведомо ложные сведения, чем ввела в заблуждение заказчика, совершив хищение денежных средств федерального и волгоградского областного бюджета в особо крупном размере, - пояснили в УФСБ.

Проводится расследование.