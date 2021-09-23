В Волгограде прививку от коронавируса сделали 100-летнему врачу

Фото: Администрация Волгоградской области

В Волгоградской области продолжается вакцинация населения от коронавируса. Защиту от COVID-19 получила Валентина Голокос, которой исполнилось уже 100 лет. Она более полувека проработала в сфере здравоохранения, была врачом- гастроэнтерологом. Долгожительница живет вместе со своей семьей в Волгограде, вакцинацию от ковида она прошла месяц назад и чувствует себя хорошо.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации региона, Валентина Голокос родилась 26 января 1921 года. Военным врачом прошла Великую Отечественную войну, после которой работала в медсанчасти №40 и городской больнице №3. Свою профессию Валентина Егоровна оставила в возрасте 76-ти лет.

На сегодняшний день прививку от коронавируса сделали еще 6 долгожителей Волгоградской области, которым больше ста лет. Всего в регионе защиту от ковида получили 854 жителей, полностью завершили иммунизацию 803 тысячи человек.