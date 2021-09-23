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Происшествия23 сентября 2021 15:01

Под Волгоградом браконьеры убили 10 сайгаков: ущерб составил 1,8 млн рублей

На мужчин завели уголовное дело
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Браконьеры убили 10 сайгаков.

Браконьеры убили 10 сайгаков.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Двое жителей Волгоградской области 45 и 47 лет могут получить по 8 лет тюрьмы за отстрел краснокнижных сайгаков. Браконьеры убили 10 особей на территории Быковского района, чем причинили ущерб порядка 1,8 миллиона рублей. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, их вычислили результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий

- В середине августа подозреваемые на автомобиле «УАЗ» отправились на сельскохозяйственные поля, расположенные между посёлками Степной и Катричев Быковского района, где увидели стадо сайгаков. Будучи вооруженными охотничьим ружьем, они стали отстреливать занесенных в Красную книгу диких животных, убив 10 особей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Отметим, что сайгаки являются особо ценным видом, их отстрел строго запрещен. В отношении мужчин возбудили уголовное дело, правоохранительные органы проводят расследование.

Под Волгоградом браконьеры убили 10 сайгаков: ущерб составил 1,8 млн рублей