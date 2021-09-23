В тюрьму отправили волжанку, бросавшую свою дочь в стену

Решение суда вступило в законную силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Волжского попыталась оспорить решение суда, который наказал ее тюремным сроком. 26-летнюю девушку осудили за издевательство над своей дочерью. В октябре 2020 года она в состоянии алкогольного опьянения была недовольна поведением своего ребенка. Тогда мамаша решила бросить 3-летнюю девочку в стену комнаты. Малышка получила травму головы, которая относится к категории тяжких по опасности для жизни. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в прокуратуре Волгоградской области.

Волжанка полностью признала вину, расследование уголовного дела проводило Следственное управление СКР по региону. Суд приговорил девушку к одному году шести месяцам колонии общего режима. Осужденная посчитала решение слишком суровым и попыталась обжаловать его. Волгоградский областной суд согласился с мнением прокуратуры и оставил приговор без изменений. Он вступил в законную силу.