В Волгограде на заседании Правительственной комиссии оценили готовность юга страны к холодам

Фото: Администрация Волгоградской области

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов в Волгограде 23 сентября провел заседание Правительственной комиссии по подготовке регионов ЮВО к зиме. Участие в совещании приняли губернатор Андрей Бочаров, руководители энергетических компаний, профильных ведомств и в формате видеоселектора представители субъектов юга страны. Главной темой заседаний стала готовность объектов жизнеобеспечения к зиме.

Николай Шульгинов отметил, что регионы показывают удовлетворительные темпы подготовки к осенне-зимнему периоду. В Волгоградской области субъекты электроэнергетики запланированные работы выполнили на 78%. Подготовились ремонтно-аварийные бригады, сформировался аварийный запас материалов и оборудования. Срывов сроков нет. Также на совещании было уделено внимание обеспечению безопасности и бесперебойной подачи электроэнергии в южных районах Волгоградской области. Так в Палласовском районе возникают проблемы на приграничной с Казахстаном зоне.

- Предлагаю внести этот вопрос в протокол сегодняшнего совещания, вернуться к решению Совета безопасности под руководством Николая Патрушева, Полномочного представителя Президента в ЮФО Владимира Устинова и дать еще раз поручение в рамках Правительственной комиссии выработать, найти решение и реализовать этот важный проект, - отметил губернатор Андрей Бочаров.