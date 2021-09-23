Дожди и туман: какая погода будет в Волгограде 24 сентября

По прогнозу синоптиков, дожди не будут затяжными. Фото: Евгения ГУСЕВА

Волгоградцы окончательно распрощались с летом и привыкают к осенней хмари. Начались и традиционные туманы. Согласно прогнозу регионального ЦГМС, в пятницу 24 сентября 2021 и в выходные в Волгограде и области будет облачно с прояснениями. Периодически будет накрапывать дождь. Хотя днем воздух прогреется до 14-16 градусов тепла, по ночам будет холодно – от 5 до 7 градусов.

В Волгоградской области в ночь на пятницу также ожидается дождливая погода, моросить будет и днем 24 сентября, и в последующие субботу и воскресенье. Ночью и утром до конца этой недели отдельные районы региона также будет накрывать густой туман. Разброс температур днем от 11 до 16 градусов тепла. Ночью заметно похолодает – до +6 градусов, местами до +2 градусов. Так что одевайтесь по погоде и не забудьте захватить зонтик или дождевик.