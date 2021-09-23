В Волгограде аннулируют лицензию УК «Гала Парк»

УК лишилась более двухсот домов. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Еще одна управляющая компания в Волгограде вскоре лишится лицензии на право работать на рынке жилищно-коммунальных услуг. За многочисленные нарушения региональный Госжилнадзор запустил процедуру аннулирования лицензии ООО «УО «Гала Парк». За полтора года управкомпания «заработала» многочисленные жалобы жильцов и около 80 штрафов на общую сумму более 11,5 миллиона рублей.

Представители управляющей компании «Гала Парк» отличились зимой, когда в Волгограде начались массовые проверки по ходу отопительного сезона. Они не отвечали не только на вопросы жильцов, но и руководителей профильных ведомств города и региона. По словам волгоградцев, уже с апреля управкомпания бросила обслуживать дома и свои обязанности не выполняла. Правда, счета жильцам выставляла исправно.

- Организацию лишили права управления всеми 210 ее многоквартирными домами: они были исключены из реестра лицензий. Теперь в отношении этой УК будет подан иск в арбитражный суд на лишение права работать на рынке, - сообщили в Госжилнадзоре.

В этом году в Волгоградской области уже 5 управкомпаний лишили лицензии. Однако им на смену пришли 15 новых организаций. Всего в регионе на сегодня действует 241 УК, но обслуживают дома лишь 193 из них.

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