Педагог из Волгограда стал финалистом конкурса «Учитель года России – 2021»

Педагог лицей №2 Дмитрий Загуменнов поборется за звание лучшего учителя в Ростове-на-Дону. Фото: из личного архива.

В Волгоградской области лучшие педагоги: в 2019 году это доказала учитель русского языка и литературы Лариса Арачашвили, выигравшая конкурс «Учитель года». В 2021 году финалистом федерального этапа стал Дмитрий Загуменнов, который уже 16 лет преподает учащимся лицея №2 историю, обществознание и английский язык. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном комитете образования, науки и молодёжной политики, в Ростове-на-Дону он и еще 85 участников продемонстрируют профессионализм в конкурсах «Методическая мастерская» и «Урок».

29 сентября выберут лучших – их будет 15. В борьбе за звание лучшие лауреаты проведут «Классный час» «Мастер-класс». 3 октября останется 5-ка лучших. Талантливый и опытный педагог из Волгограда Дмитрий Загуменнов имеет все шансы дойти до итоговых испытаний.

- Победитель конкурса «Учитель года России – 2021» будет награждён на торжественной церемонии в Государственном Кремлёвском дворце 10 октября. Он получит главный приз конкурса — Большого хрустального пеликана — и станет советником Министра просвещения Российской Федерации на общественных началах, - напомнили в областной администрации.