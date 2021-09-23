Волгоградский губернатор отказался от мандата депутата Госдумы

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, который шел под номером один в региональном списке от партии «Единая Россия» на выборах 2021 в Госдуму РФ, отказался от мандата депутата. Впрочем, неожиданностью это не стало. Еще летом глава региона заявлял о том, что не планирует оставлять свой пост. Так что место губернатора в нижней палате парламента остается вакантным, кто из списочников его займет, пока неизвестно.

Напомним, помимо губернатора список единороссов возглавляли депутаты Госдумы Евгений Москвичев и Николай Николаев, а также мэр Волгограда Виталий Лихачев. Вопрос о дальнейшей карьере градоначальника пока остается открытым. Скорее всего, интрига разрешится после заседания гордумы в пятницу, 24 сентября. Если мэр все же решит поменять кресло чиновника на депутатское, народные избранники должны будут принять его отставку.

Далее в партийном списке «Единой России» идут общественница Зоя Ломакина и депутаты Волгоградской облдумы Михаил Струк и Владимир Шкарин.