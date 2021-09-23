Почти полмиллиарда рублей похитил исполнитель контракта по нацпроекту «Экология» в Волгоградской области

Подрядчик похитил 455 миллионов рублей нацпроекта при расчистке свалки в Волгоградской области. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Подрядчик похитил больше 455 миллионов рублей при ликвидации свалки в Камышине Волгоградской области. Это выяснила природоохранная прокуратура в ходе проверки совместно с УФСБ по Волгоградской области. Теперь ведомства возбудили уголовное дело по факту хищений денег при выполнении национального проекта «Экология».

Природоохранный прокурор и УФСБ по Волгоградской выяснили, что при реализации проекта «Чистая страна» государственное казенное учреждение «Дирекция водохозяйственного строительства» заключило контракт с фирмой ООО «ГринЛайт». Подрядчик должен был ликвидировать накопленные отходы возле Камышина. Стоимость контракта превышала 455 миллионов рублей.

Как сообщили в природоохранной прокуратуре, должностные лица общества с ограниченной ответственностью представили документы об исполнении контракта, при этом зная, что работы не проведены до конца. По этим документам им оплатили договор.

Сейчас в отношении виновных профильные ведомства возбудили уголовное дело. За мошенничество в особо крупном размере им может грозить лишение свободы до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Две недели назад в Волгоградской области произошел другой скандал с хищением государственных денег. Природоохранный прокурор установил, что региональный комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии направил 12,5 миллионов рублей не на цели нацпроекта «Экология». Чиновников обязали вернуть деньги государству по суду.