Министр энергетики Николай Шульгинов проверяет профильную отрасль в Волгоградской области

Министр энергетики России Николай Шульгинов проверит готовность Волгоградской области к отопительному сезону и темпы газификации. Фото: Министерство энергетики РФ

В Волгоградскую область с рабочей поездкой приехал Министр энергетики России Николай Шульгинов. Глава ведомства возглавит заседание по вопросам безопасности электроснабжения перед отопительным сезоном и встречу штаба по региональной газификации.

Как сообщили в администрации Волгоградской области, первое заседание будет посвящено безопасности субъектов электроэнергетики по всему Южному федеральному округу к отопительному сезону 2021-2022 годов. Также Николай Шульгин рассмотрит актуальные вопросы развития энергетической отрасли в целом. Затем вместе с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым министр энергетики обсудят повестку по газификации Волгоградской области.

В региональной администрации напомнили, что уровень газификации в области составляет 87,3%, в среднем по России он 71,4%. А к отопительному сезону готовы к 11,5 тысяч многоквартирных домов Волгоградской области, что составляет 99,5% от общего числа жилых зданий.