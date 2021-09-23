Мэрия Волгограда рассказала о старте отопительного сезона

К отопительному сезону в Волгограде готовы. Фото: Олег УКЛАДОВ

Волгоградцы уже достали обогреватели и задаются вопросом: когда стартует отопительный сезон 2021-2022? По уже сложившейся практике, батареи становятся горячими после пятидневной температуры не выше 8 градусов. Обычно это происходит в октябре. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии, коммунальные службы уже на 99% готовы к старту. Проверка теплосетей, гидравлические испытания, ремонты начались еще весной.

Отметим, что ранее губернатор поручил рассмотреть возможность более раннего начала отопительного сезона из-за коронавируса: переохлаждение провоцирует рост заболеваемости не только ковидом, но и ОРВИ.

- Своевременная подготовка коммунальной инфраструктуры позволяет обеспечить подачу теплоносителя одновременно с первыми днями похолодания, а не после того, как среднесуточная температура в течение пяти дней установится на отметке не выше 8 градусов Цельсия, как этого требуют нормативы. Такая практика применяется в Волгограде на протяжении последних нескольких лет, - отметили в мэрии.