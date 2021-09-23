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Общество23 сентября 2021 9:56

В Волгоградской области сменят начальника ФСБ

Игоря Голдобина сменит Александр Ларин
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Игорь Голдобин. Фото: УФСБ.

Игорь Голдобин. Фото: УФСБ.

В силовых ведомствах региона снова перестановки. Информация о том, что в Волгоградской области сменится начальник регионального УФСБ, появилась накануне в Telegram-канале «Территория здравого смысла». Начальником управления федеральной службы безопасности вместо Игоря Голдобина назначен генерал-лейтенант Александр Ларин, который ранее был заместителем руководителя московского управления. При этом указ президента о назначении за N545 от 21.09.2021 в открытом доступе не опубликован.

Как сообщает «КП-Волгоград», в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области информацию о смене начальника на данный момент не подтвердили.

Напомним, Игорь Голдобин руководит волгоградским УФСБ недавно - с декабря 2019 года. Прежний начальник генерал-лейтенант Анатолий Гулевский переехал в Москву.