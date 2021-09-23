В Урюпинске 10-летний велосипедист врезался в иномарку

Ребенка увезли в больницу. Фото: Юлия Данильченко

В среду, 22 сентября, 10-летнего школьника из Урюпинска привезли в больницу Волгоградской области с травмами, которые ребенок получил в результате ДТП. авария произошла в 16.50 часов на территории промышленной зоны по улице Гора Восточная, где мальчик катался на двухколесном транспорте. Увлеченный велопрогулкой школьник не заметил машину.

- Не предоставил преимущество в движении двигающемуся автомобилю «Рено-SR» под управлением 47-летнего водителя, вследствие чего произошло столкновение, - пояснили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Отметим, что за минувшие сутки на трассах Волгоград и области произошло девять аварий с пострадавшими. Инспекторы ГИБДД задержали 19 пьяных водителей, зафиксировали 758 нарушений ПДД.