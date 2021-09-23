Современный технопарк построят в пойме реки Царица в Волгограде

Архитекторы долго думали, что же построить в пойме реки Царица в части от Астраханского моста до до моста через Мечетку на 2й Продольной и решили, что там будет технопарк. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В центральной части Волгограда продолжают обустраивать пойму реки Царица. Уже готовятся к реконструкции второй очереди. В будущем там планируют построить современный технопарк – филиал московского «Сколтеха». Архитекторы центра ВЯЗ вместе с застройщиком «Пересвет Юг» уже работают над проектом комплекса, который расположится там, где сейчас пустырь. Инновационное пространство охватит около 24 тысяч квадратных метров. Сама конструкция, по задумке урбанистов, будет состоять из каскадов и врезанных в рельеф объемов корпусов. Это многоуровневое и максимально функциональное здание. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе центра ВЯЗ.

На территории у технопарка планируют разместить лаборатории, лектории, коворкинг-зоны, бизнес-инфраструктура и многое другое. Все это должно привлечь инвесторов в регион.

- Ключевая идея нового технопарка – создать платформу для инновационных компаний, планирующих развиваться в Волгоградской области, а также для передового местного бизнеса, - отметили в Центре.

Отметим, что технопарк прекрасно впишется в общую концепцию благоустройства поймы.