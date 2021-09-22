Почти триста классов Волгоградской области закрыли на карантин из-за сезонных заболеваний

Почти 300 классов Волгоградской области отправили на дистанционное обучение из-за ОРВИ и ковида. Фото: Алена МАРТЫНОВА

279 классов Волгоградской области отправили на карантин из-за заболевших учеников. По правилам коллектив закрывают, если коронавирус подтвердился хотя бы у одного человека, в случае с ОРВИ, если простудилось больше 20% учеников. В Волгоградской области больше всего классов – 187 – перевели на дистанционное обучение из-за заражений COVID-19.

Как сообщили в комитете образования Волгоградской области, по ОРВИ на карантине сейчас находятся 92 учебных коллектива. Неделю назад, 14 сентября, стало известно, что из-за коронавируса на дистанционное обучение отправили воспитанников Кумылженского казачьего детского корпуса. Там диагноз подтвердился у четырех учеников. Уже завтра, 23 сентября, выздоровевшие воспитанники приступят к занятиям в очном формате.