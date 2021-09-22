В пяти районах Волгограда отключат свет 23 сентября

Энергетики займутся ремонтом электросетей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тысячи волгоградцев в четверг, 23 сентября 2021 года, останутся без электричества и возможности включить электроприборы. Как рассказали «КП-Волгоград» в «Россети Юг», на этот раз отключения света затронут дома на Красном, в Ворошиловском, Дзержинском, Кировском и Красноармейском районах Волгограда.

В Краснооктябрьском районе Волгограда 23 сентября с 11 до 17 часов обесточат многоэтажки на улице Гуртьева - дома №2 и 4, и на проспекте Ленина – дома №135 - 143. В Ворошиловском в этот день отключат свет с 9.00 до 17.00. Не смогут включить электротехнику жители по адресам: улица Автозаводская, 27, 29, 31, 33, улица Майкопская, дома №140-146, 135, 123, 145, 150а, улица Лобачевского, 2-22, 2а, 14а, 1-11, 1д, 1е, 9а, улица Карело-Финская, №25, 15, 17, 19, улица Палладина, 2-12, 2а, 21а, 21б, 19, 21, улица Темрюкская, 4-10, 8а, 1-21, 11а.

В Кировском районе под отключения света попадут в четверг жители улиц Лавровая, 82-90, Пальмовая, Ковыльная, 1-15, 2-20, 15-37, 2, Майская, 2а-8а, 3а-21, а также переулков Майский, 1-1а и Ольховский, дома №4-8, 3-9. На трех улицах отключат электричество в Красноармейском. В списке улицы Ломакина, 25 и Удмуртская, 8-12, а также дома на проспекте Канатчиков, №8-12. Везде отключения продлятся с 9 часов утра до 17.00.

И больше всего неудобств 23 сентября доставят отключения света жителям Дзержинского района. Также с 9.00 до 17 часов обесточат дома на трех улицах: Колесникова, №64-76, 84, 86, 88, 91, 105, 95, Хорошева, 73-75, 79-89, 99-111, 115, Щаденко, 34б, 36а, 26-46, 44а, 44б, 46а, 46б, 53а, 55а, 55, 59-63, 63а, 63б, 65, 67а, 67б, 67, 77-87 и 87а, 89 и 89а.