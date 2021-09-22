В Волго-Ахтубинской пойме забивают сваи для строительства моста через Осинки

Строители готовят фундамент для будущего моста, который будет держаться на 9 опорах. Фото: Администрация Волгоградской области.

В Волгоградской области несмотря ни на что продолжается строительство трассы в Волго-Ахтубинской пойме, которая стала предметом большого раздора. 12 буронабивных свай уже забил подрядчик, строящий мост через ерик Осинки. Они станут фундаментом для нового мостового сооружения, которое входит в состав Третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу. Напомним, на первом этапе строительства подрядчик должен построить два таких моста – через ерики Осинки и Гнилой. Всего же новая дорого протянется на 14,5 км и свяжет уже два готовых участка мостового перехода.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе администрации Волгоградской области, на объекте круглыми сутками кипит работа. Сменяя друг друга, на строительстве моста работают 30 специалистов разного профиля. Мост через Осинки будет четырехполосным и железобетонным. Он будет держаться на 9 опорах, которые возведут дорожники. Пока же им надо забить 90 обводненных буронабивных свай. На устройство каждой уходит около 12 часов, забивают их на глубину 20 метров.

Третий пусковой комплекс в итоге должен соединить мосты через Волгу и Ахтубу и увести поток транспорта от жилых домов. Новая дорога разгрузит пойму, местные жители и дачники перестанут стоять в пробках. Но ради этого комфорта и безопасности придется пожертвовать деревьями. Чиновники обещают все вырубки компенсировать: высадят в пойме свыше 200 тысяч растений. Саженцы уже выращивают в местных питомниках.