Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Авто22 сентября 2021 17:42

В Волго-Ахтубинской пойме забивают сваи для строительства моста через Осинки

Он станет частью скандальной дороги, против которой протестуют экоактивисты
Екатерина СИМОХИНАЕкатерина СИМОХИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Строители готовят фундамент для будущего моста, который будет держаться на 9 опорах. Фото: Администрация Волгоградской области.

Строители готовят фундамент для будущего моста, который будет держаться на 9 опорах. Фото: Администрация Волгоградской области.

В Волгоградской области несмотря ни на что продолжается строительство трассы в Волго-Ахтубинской пойме, которая стала предметом большого раздора. 12 буронабивных свай уже забил подрядчик, строящий мост через ерик Осинки. Они станут фундаментом для нового мостового сооружения, которое входит в состав Третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу. Напомним, на первом этапе строительства подрядчик должен построить два таких моста – через ерики Осинки и Гнилой. Всего же новая дорого протянется на 14,5 км и свяжет уже два готовых участка мостового перехода.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе администрации Волгоградской области, на объекте круглыми сутками кипит работа. Сменяя друг друга, на строительстве моста работают 30 специалистов разного профиля. Мост через Осинки будет четырехполосным и железобетонным. Он будет держаться на 9 опорах, которые возведут дорожники. Пока же им надо забить 90 обводненных буронабивных свай. На устройство каждой уходит около 12 часов, забивают их на глубину 20 метров.

Третий пусковой комплекс в итоге должен соединить мосты через Волгу и Ахтубу и увести поток транспорта от жилых домов. Новая дорога разгрузит пойму, местные жители и дачники перестанут стоять в пробках. Но ради этого комфорта и безопасности придется пожертвовать деревьями. Чиновники обещают все вырубки компенсировать: высадят в пойме свыше 200 тысяч растений. Саженцы уже выращивают в местных питомниках.