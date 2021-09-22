В Волжском полицейские отправили на штрафстоянку «Волгу» с номерами СССР

Машину пришлось отогнать на штрафстоянку. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

21 сентября в Волжском сотрудники ГИБДД остановили подозрительную «Волгу» с номерами СССР: вместо трех букв были четыре, а также герб с серпом и молотом. Водителем оказался 57-летний житель Саратовской области. Полицейским он предъявил права, выданные якобы ГАИ СССР, а также показал вместо полиса ОСАГО – «полис надежности». Настоящие документы водитель показывать отказался. На него составили материалы о нарушениях.

- Между тем, волгоградские автоинспекторы установили, что отечественная машина, на которой передвигался нарушитель, в июне этого года была снята с регистрационного учёта, а государственные регистрационные знаки были сданы в архив госавтоинспекции, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Несмотря на попытки разговорить нарушителя, тот так и не признался, где взял документы. Машину пришлось отогнать на штрафстоянку.