Под Волгоградом пройдет виноградный фестиваль «Дубовская Лоза»

В Дубовке пройдет гастрономический фестиваль. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Дубовке в эту субботу, 25 сентября 2021, День города отметят фестивалем урожая винограда «Дубовская Лоза», который объединит гастрономические удовольствия, творчество и отдых. С 10 часов для жителей и гостей из Волгограда на главной городской площади будут работать различные площадки. В программе - выставки, концерт, дегустации и мастер-классы, продукция фермеров, сыроваров и виноделов, фуд-зона, детские площадки и ярмарка мастеров.

«Лоза Мариновская» — главная концертная площадка фестиваля, на которой выступят творческие коллективы из Волгограда и районов области, а также ансамбль «Фолк Экспресс». «Лоза Золотовская» представит гастрономические изыски. Предусмотрена и зона для развлечения детей - «Лоза Тасон»

Также можно посетить с экскурсией музей и библиотеку в старинном особняке купца Жемарина. Пустят в этот день гостей и на винодельни Гусевых и «Покровская». Записываться нужно по контактам виноделен. В 19 часов начнется праздничный концерт, ярким финалом которого станут световое шоу и танцевальный марафон.

- Мероприятия пройдут с учетом особых санитарно-эпидемиологических требований для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, - рассказали в комитете по развитию туризма Волгоградской области.