В Волгограде высадят новые каштаны на бульваре Титова

На свободных участках аллеи между старыми каштанами посадят новые. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Мэрия приглашает жителей Краснооктябрьского района на прогулку на обновленную бульварную зону на улице Титова. По сути это просто тротуар от Первой до Второй продольной, но на участке от улицы Таращанцев до малого проспекта Ленина городские власти решили сделать настоящую прогулочную зону – со скамейками, урнами, газоном, цветами, деревьями и кустарниками. 22 сентября чиновники отчитались: благоустройство бульвара окончено, можно гулять.

Теперь вдоль улицы Титова растут 2000 кустарниковых роз и 600 кустов бирючины. Чтобы зеленые насаждения лучше прижились, выбирали их в местных питомниках. Этим саженцам не нужна акклиматизация. А как только наступит благоприятная погода для посадки деревьев, подрядчик примется сажать каштаны. Когда-то каштановая аллея была визитной карточкой этой улицы. Новые саженцы посадят на свободных местах между старыми каштанами.

На бульваре уже стоит парковая мебель, а отделяют зеленую зону от проезжей части 780 метров турникетного ограждения. Также улицу освещают новые фонари.