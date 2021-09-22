Больше 30 волгоградских СНТ обанкротят из-за дачников-неплательщиков

Больше 30 СНТ в Волгоградской области грозит банкротство из-за долгов за свет. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Из-за долгов за электроэнергию больше 30 садоводческих товариществ в Волгограде и Волжском находятся в процессе банкротства. Региональные энергетики сообщили, что это вынужденная мера. Дачники накопили более 100 миллионов долгов. В этом случае банкротство СНТ вернет часть денег за свет.

Как рассказали в «Волгоградэнергосбыте», потенциальных банкротов среди дачных объединений стало втрое больше за лето. Тем не менее, этот процесс можно предотвратить и решить вопрос до суда. Сначала энергетики предлагают дачникам реструктуризацию платежей, помогают советами по работе с неплательщиками, предотвращению воровства света. Некоторые СНТ после таких консультаций наводят порядок в расчетах за энергию. Но в других случаях долги у дачных объединений появляются из-за некомпетентности руководства товариществ.

Волгоградские садоводы задолжали за свет более 100 миллионов рублей. Банкротство позволит вернуть деньги за закупку и транспортировку электричества. Но этот процесс грозит полной остановкой деятельности СНТ. Суд назначит конкурсного управляющего, этот человек будет распоряжаться всем имуществом дачного массива в интересах кредиторов.

Садоводы могут заранее предотвратить такие последствия, говорят энергетики. Владельцам участков нужно затребовать отчет о состоянии расчетов товарищества с ресурсоснабжающими организациями и проверить наличие неуплаты. Если есть долги или даже судебные решения по их взысканию, а руководство СНТ не решает эти вопросы, то любой дачник может инициировать внеплановую проверку деятельности руководства и рассмотреть итоги на общем собрании. А также обращаться по любым вопросам в ресурсоснабжающую компанию.